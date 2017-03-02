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02.03.2017 09:51

Допустивших ошибку во время вручения «Оскара» отстранили от работы

Сотрудников компании Pricewaterhouse Coopers (PwC) Брайана Каллинана и Марту Руиз, ответственных за ошибку при объявлении фильма года на кинопремии «Оскар», отстранили от работы над дальнейшими церемониями. Об этом заявила президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс, передает The Daily Telegraph.

Айзекс поблагодарила актеров Уоррена Битти и Фэй Данауэй, объявлявших лауреата в категории «Лучший фильм», за то, что они сумели справиться с ситуацией. По ее словам, дальнейшее сотрудничество академии с PwC, которая работает с организаторами «Оскара» уже 83 года, остается под вопросом.

Как уточняет TMZ, Каллинан и Руиз не были уволены из PwC. На «Оскаре» сотрудники компании занимались подсчетом голосов и передачей конвертов с именами победителей ведущим.

89-я кинопремия прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля. Каллинан передал ведущим карточку с именем лидера в категории «Лучшая актриса». В ней была указана Эмма Стоун, снявшаяся в ленте «Ла-Ла Ленд». Битти назвал мюзикл победителем в номинации «Лучший фильм», тогда как большинство голосов членов академии было отдано картине «Лунный свет» Барри Дженкинса.

По мнению TMZ, Каллинан ошибся, потому что «твитил как сумасшедший, отправляя фотографии», на протяжении всей церемонии.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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