Генпрокурор США опроверг встречи с российским послом по поводу выборов

Генпрокурор США, глава министерства юстиции Джефф Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборы, сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Ранее газета Washington Post сообщила, что Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа, впоследствии избранного президентом страны.

На основании этой публикации лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленной отставки Сешнса. По ее словам, Сешнс солгал под присягой в конгрессе, не раскрыв факт разговоров, когда его спросили на слушаниях, общался ли кто-либо из предвыборного штаба Трампа с российскими официальными лицами.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию в попытке повлиять на выборы в США, помогая кандидату Дональду Трампу. В Кремле, как и в администрации Трампа, это опровергли.