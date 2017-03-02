Под Гатчиной полыхает газопровод

На Ленинградском шоссе в Гатчине утром 2 марта взорвался газопровод. ЧП произошло около дома №12.

По словам очевидцев, издалека были видны мощные языки пламени. Въезд с Ленинградского шоссе на Красносельское шоссе в данный момент перекрыт, сообщает «Водитель Петербурга».

По информации 47news, утечка газа и последующее возгорание произошли в половине девятого на линии «Гатчина Газ», ведущей в Тайцы. Газ отключили, тот, который оставался в трубе, уже выгорел.

Как отмечают местные жители, накануне в непосредственной близости от места происшествия шли ремонтные работы.