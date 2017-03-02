Бывший госсекретарь Джон Керри устроился в Фонд Карнеги

Бывший госсекретарь США Джон Керри начал работать в вашингтонском Фонде Карнеги для содействия всеобщему миру в качестве «внештатного выдающегося государственного деятеля». Это следует из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте Фонда.

Президент организации Уильям Бернс во время представления нового сотрудника заявил, что «пронесенная через всю жизнь приверженность Джона Керри международному миру и взаимопониманию воплощает главную задачу и цель», к которым идет Фонд.

«Его опыт, мудрость и вера в силу дипломатии необходимы сейчас более, чем когда либо раньше», — подчеркнул Бернс.

Джон Керри в ответ на это отметил, что Фонд для него является «синонимом серьезной и по существу стратегической работы по достижению мира и прогресса в проблемных вопросах».

До назначения Керри подобного поста в Фонде Карнеги не существовало. Бывший госсекретарь на новой должности сосредоточится на разрешении конфликтов и глобальных экологических проблем.

Помимо деятельности в Фонде Карнеги Керри начнет преподавательскую карьеру. Он будет курировать новую программу в Йельском университете по решению глобальных проблем со следующего академического года.