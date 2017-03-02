Минобороны РФ опровергло ошибочную бомбардировку в Сирии подконтрольных США сил

Министерство обороны РФ официально прокомментировало резонансное заявление командующего американскими войсками генерала Стивена Таунсенда об "ошибочной бомбардировке" российской авиацией позиций "сирийской арабской коалиции", подконтрольной США.

По его словам, инцидент произошел 28 февраля неподалеку от сирийского города Манбидж. "Мы немедленно сделали несколько звонков, используя наш канал по предотвращению инцидентов, россияне это признали и прекратили проведение там бомбардировок", – сообщил Таунсенд в ходе телеконференции 1 марта.

В российском Минобороны сообщили, что 28 февраля действительно взаимодействовали с американскими коллегами по ситуации вокруг Манбиджа. Однако речь шла именно о предотвращении возможных ошибок.

"В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ – Прим. ред.) южнее города Менбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям", – отметили в ведомстве.

Американский офицер передал координаты "поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил", и в итоге ни российские самолеты, ни сирийские ни одного удара по обозначенным районам не нанесли, заверили в Минобороны.

Взаимодействие командования ВКС России на авиабазе "Хмеймим" и ВВС США в ведомстве назвали "эффективным".