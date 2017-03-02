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02.03.2017 09:01

СМИ: Структуру «Роскосмоса» оптимизируют

Наблюдательный совет «Роскосмоса», возглавляемый вице-премьером Дмитрием Рогозиным, утвердил новую структуру госкорпорации, подразумевающую интеграцию в ее состав Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько топ-менеджеров предприятий космической промышленности и высокопоставленного сотрудника аппарата правительства.

Собеседники газеты уточнили, что соответствующее решение было принято на заседании набсовета 22 февраля. По плану новой реформы, штат ОРКК будет сокращен с допустимых 180 до 15 человек (без учета Научно-исследовательского института космического приборостроения). Часть работников ОРКК, исходя из своей специализации, перейдут на работу на предприятия отрасли, а часть — в специально формируемый в корпорации промышленный блок, который будет курировать заместитель главы «Роскосмоса» Юрий Власов.

Как отмечает «Коммерсантъ», в новой конфигурации ОРКК сохранит только одну функцию — держателя акций отраслевых предприятий (более 60 единиц). По данным издания, этот вариант руководство «Роскосмоса» рассматривало еще за несколько месяцев до заседания набсовета, а гендиректор госкорпорации Игорь Комаров даже направил это предложение на согласование президенту России Владимиру Путину.

«Главной задачей было интегрировать ее [ОРКК] в «Роскосмос», — заявил «Коммерсанту» глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

«Предложенная структура решает эту задачу: мы оптимизировали и упростили процессы управления. Да, это объединенная структура, во многом она компромиссна. Но мы поработаем и через год вернемся к этому вопросу, решим его на следующем этапе», — отметил он.

ОРКК была создана в 2014 году в рамках первого этапа реформы космической отрасли, подразумевавшей разделение полномочий на заказчика и подрядчика. Однако уже спустя год эту модель признали неэффективной.

 


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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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