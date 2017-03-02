«ВКонтакте» запустит эксклюзивный видеопроект

Топ-менеджеры «ВКонтакте» ведут переговоры с продюсерскими и телевизионными компаниями о сотрудничестве в создании видеоконтента, который будет демонстрироваться только в соцсети.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько участников таких встреч. Эту информацию также подтвердил представитель соцсети Евгений Красников, от других комментариев он отказался.

По словам собеседников издания, речь идет об уникальных проектах, в которые на начальном этапе «ВКонтакте» готова инвестировать десятки миллионов рублей. Соцсеть интересуют мини-сериалы, короткие шоу и скетчкомы, снимать собственное кино и длинные сериалы «ВКонтакте» не планирует. Как пояснил один из собеседников «Ведомостей», «ВКонтакте» хочет показывать пользователям то, что они не смогут увидеть на других ресурсах.

По информации источников газеты, компания ведет переговоры с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и другими. Кроме того, инициатива обсуждается с администраторами популярных пабликов соцсети. По словам источников газеты, переговоры еще находятся на ранней стадии.

Топ-менеджер «ВКонтакте» в беседе с изданием заявил, что снимать дорогие сериалы для показа исключительно в интернете невыгодно. Затраты на одну серию могут достигать $100 тыс. — $150 тыс. С дорогим контентом пока выгоднее идти на телевидение, а уже потом «по остаточному принципу показывать в интернете», заключил он.

Как отмечает издание, западные технологические компании давно осваивают нишу традиционных медиа, многие из них, например, онлайн-кинотеатр Netflix, даже стали законодателями моды в этой сфере. Социальная сеть Facebook также обсуждает с медиакомпаниями создание эксклюзивных видео — телешоу, спортивных и развлекательных программ. Российские интернет-компании пока системно не интересуются созданием своего собственного контента из-за проблем с его монетизацией и пиратством, а также отсутствия у пользователей привычки платить за музыку и фильмы, отмечают сотрудники медийных компаний.