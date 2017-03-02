В петербургской коммуналке в диване нашли тело мужчины

Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в диване днем 1 марта в Петроградском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», человеческие останки были найдены в коммунальной квартире дома №10 по улице Маркина. Мужчина, на вид 20-30 лет, лежал в ящике для белья складного дивана.

Причины смерти неизвестного выясняются, возбуждено уголовное дело по 111 статье, часть 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным нашего издания, комнату собственник сдавал в наем семейной паре и их родственнику – их в момент обнаружения тела в квартире не было.