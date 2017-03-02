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02.03.2017 08:21

В конгрессе США расследуют предполагаемые контакты штаба Трампа с Москвой

Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проведет расследование предполагаемых контактов членов штаба президента Дональда Трампа с Россией, заявил 1 марта лидер демократов в этом комитете Адам Шифф.

"Мы достигли соглашения между (демократическим) меньшинством и (республиканским) большинством о том, то мы расследуем предположения о договоренностях между штабом Трампа и Россией", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

В свою очередь, в самом спецкомитете заявили, что его председатель Девин Нуньес и Шифф договорились, что расследование будет, в частности, касаться таких вопросов, как "включали ли в себя действия РФ контакты с людьми, которые связаны с политическими штабами или любыми другими представителями США".

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

 

 

Источник: РИА Новости


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