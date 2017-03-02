Порошенко привел Западу доказательства «оккупации» Россией Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министрами иностранных дел Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским. В ходе встречи Порошенко отметил, что «Кремль демонстрирует эскалацию ситуации на востоке Украины». Также президент Украины напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение о признании документов, выданных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права — Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины»,— приводит сайт президента Украины его слова.

Петр Порошенко добавил, что это происходит на фоне фактического введения этих территорий в рублевую зону, поставки газа и электроэнергии из России, введение бюджетных прямых трансфертов. «Это является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории русскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке»,— констатировал Порошенко.

Напомним, 1 марта истек срок ультиматума, который выдвинули Киеву лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. В ответ на железнодорожную блокаду Донбасса они ввели внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик, а также заявили о прекращении поставок угля Украине.