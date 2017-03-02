Король Саудовской Аравии взял в путешествие 460 тонн багажа

В рамках королевского тура по Азии король Саудовской Аравии Салман отправился в Индонезию с 460 тоннами багажа. Об этом 1 марта сообщило SkyNews.

Так как 81-летнему Салману тяжело спускаться с самолета, он взял с собой специальные эскалаторы. Королевский багаж включает также лимузин Mercedes.

Если бы Салман путешествовал обычными авиалиниями, ему бы потребовалось 23 тыс. чемоданов по 20 кг. Доплата за перевес составила бы около $860 тыс.

Король проведет шесть дней на празднике со своим окружением на Бали.