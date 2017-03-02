За авторитетов взялись по самую Помидориху

Два петербуржца из когда-то могущественного «тамбовского бизнес-сообщества» отвечают на вопросы следователя. Доставила их туда ФСБ. Похоже, дело даже не в 50 млн и самой Фон Мессинг.

Оперативники отдела «М» УФСБ Петербурга насильно доставили в Следственный комитет на Мойку четырех человек, двое из которых, безусловно, авторитетны. В подледном мире города их отлично знают как Абрама и Фукса. Несмотря на возбужденное уголовное дело по классической статье – вымогательство, потерпевшей выступает тоже далеко не последняя фигура. Но «Фонтанка» увидела за этим игру госбезопасности.

По точной информации «Фонтанки», около девяти тридцати вечера 1 марта посетители статусного ресторана «Волна», что рядом с полпредством на Петровской набережной, поперхнулись. Каждый подумал о своем, но люди в штатском и в черном с логотипом «ФСБ» на спине подошли к столику, где сидел уверенный в себе мужчина. Как говорится, они предложили проследовать за ними, а посетитель, сравнив превосходящие силы со своим борцовским прошлым, не дерзил. Его вывели, посадили в служебный «Форд Транзит» с темными стеклами и увезли.

В ту же сторону на машине спецназа были направлены и двое его телохранителей. Заказавшие блюда в заведении продолжили кушать уже спокойнее, но некоторые схватились за мобильные телефоны (лучше бы фотографировали мизансцену, да на «Фонтанку» видео прислали). А Петербург устроен так, что уже минут через двадцать бывалые коммерсанты и ветераны силового предпринимательства начали перезваниваться, удивляя друг друга короткой новостью: «Привет. Слышал? Абрама ЧеКа приняла».

Все-таки «Фонтанка» вынуждена хоть кратко, но рассказать про Андрея Алексеевича. Ему под полтинник. Зовут Абрамом. Бывший борец, в себе категорически уверен. Это когда-то, в бытность «ночного губернатора» Кумарина-Барсукова, он ездил на опасные стрелки, а сегодня у этого мужчины – деловые встречи. Но по-прежнему ему милее те, кто занимается обналом или не может при всем уважении к государственной машине вернуть себе свое кровное. Если коротко, то он не растерял мастерство убеждения.

А за час до подхода в «Волне» к Абрамову в Невском районе те же оперативники ФСБ вытащили из дорогого "мерседеса" с «генеральскими» номерами «О 400 МР» очень близкого к нему персонажа (они оба учились в Академии Можайского). Так лег на мокрый асфальт Сергей Фукс.

Если кого позабавила его фамилия, то предупредим: роста он двухметрового, бывший боксер, как-то отбывал за убийство. Следовательно, в Следственном комитете на Мойке он оказался чуть раньше друга. Естественно, мало что понимал, анализировал, отчего тут нарисовалась ФСБ, а когда увидел в коридорах подоспевшего Абрамова, – погрустнел.

В тех же пространствах сегодня вспоминает свои встречи с ними известная, как говорится, в определенных кругах Елена Скородумова. Паспорт у нее финский, на имя Фон Мессинг, а ее по старинке ласково все понимающие называют Помидорихой. Чтобы масштабировать ее личность, тут либо «Фонтанке» надо написать роман, либо просто утвердить: дама опытная во всех отношениях примерно с конца 80-х годов прошлого столетия. То есть кто не знает Помидориху – ничего не понимает в опасном Петербурге.

По внутреннему убеждению журналиста, она уверена, что господин Фукс еще в мае 2015 года начал вымогать у нее 50 миллионов рублей, как принято писать в протоколе, – в счет надуманного долга. Что, по нашим данным, подтверждается аудиозаписями, которые она предусмотрительно вела. Но, похоже, ее терпение лопнуло после того, как 2 февраля этого года неизвестные расстреляли "мерседес" ее сына, припаркованный на Кирочной улице. Сына внутри не было, но осадок остался.

Заметим, что еще недавно та же Фон Мессинг убрала под арест другого петербургского коммерсанта, Зеленцова. И тоже, кстати, за вымогательство. Правда, суммы в десять раз скромнее – 5 миллионов рублей.

По ощущениям автора статьи, после ночи процессуальных процедур в камеру зайдет один Фукс. Дело в том, что Абрамов не очень разговорчивый и на паре встреч с Фон Мессинг помалкивал. Так что поведут его под личной охраной с Мойки – домой.

Все же скрытая интрига этих задержаний кроется не в оригинальных взаимоотношениях игроков этого мира. Формально ни отделу «М» ФСБ, курирующему силовиков, ни третьему отделу второго управления СК Петербурга, расследующему преступления госвласти, не интересны ветераны 90-х. Однако, как поняла «Фонтанка», дело не в том, кем они были когда-то, а в том, с кем они решают сегодня свои теневые вопросы. Так что, скорее всего, госбезопасность оказывает услугу Фон Мессинг, тем самым ставя авторитетных людей в хлопотное положение. Затем последуют уже другие беседы с ними. Но пока их никто не услышит.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"