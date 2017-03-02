Петербуржец убил жену на глазах у шестилетнего сына

Шестилетний мальчик стал свидетелем жестокого убийства в Петербурге. Его отец нанес больше сорока ножевых ранений матери.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 1 марта в 75-й отдел полиции Невского района пришел мужчина и сказал, что он хочет сообщить об убийстве.

«Убийца – я, убитая – моя жена», – уточнил посетитель и выложил на стойку дежурного паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документы на квартиру.

Мужчина назвал адрес преступления на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. В кухне квартиры лежала 37-летняя супруга подозреваемого. По данным «Фонтанки», на ее теле насчитали более сорока ножевых ранений.

В соседней квартире находились четырнадцатилетняя дочь убитой от первого брака и совместный ребенок шести лет от роду. По информации «Фонтанки», мальчик присутствовал в кухне при начале расправы и впоследствии его забрала сестра, которая и приняла решение скрыться у соседки.

Подозреваемый зарабатывал прокладкой труб, хотя официально не был трудоустроен. Погибшая работала крановщицей. По предварительным данным, конфликт вызрел после того, как женщина сообщила о желании подать на развод.

Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, шестилетний мальчик станет полноценным свидетелем по уголовному делу. Он будет допрошен при психологе и педагоге.

«Это нормальная и отработанная практика, – добавил собеседник. – Бывало, и трехлетних допрашивали. Показания детей принимаются судами наравне с остальными».

Будущее детей пока не определено. Они временно находятся у знакомых семьи.