Ветераны флота пожаловались Шойгу на низкое качество экспозиции на «Авроре»

Ветераны флота недовольны обновленной музейной экспозицией на крейсере «Аврора» в Петербурге. Допущенные ошибки и отсутствие внятной концепции, по их мнению, компрометируют не только корабль, но и город. За помощью решили обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу.

Как сообщил «Фонтанке» 1 марта координатор гражданской инициативной группы «Морской Санкт-Петербург» Владимир Бельков, ветераны флота в письме попросили министра обороны проверить Центральный военно-морской музей (ЦВММ), филиалом которого является «Аврора». Копию письма направили в сам музей 27 февраля.

«Фонтанка» уже писала, что на информационном стенде у трапа «Авроры» читатели спустя почти полгода после его появления заметили орфографические ошибки. В конце 2016 года в ЦВММ пообещали, что проведут «работу над ошибками».

В новом году инициативная группа «Морской Санкт-Петербург» составила целый список обнаруженных недочетов. Так, недоумение общественников вызвало расположение портрета убитого в Цусимском бою командира «Авроры», капитана 1-го ранга Е. Р. Егорьева в рамке из пробитого японским снарядом куска брони и обрамлением из горелых досок палубы. Чтобы увидеть его под основной картиной, нужно опустить взгляд на уровень ниже пояса взрослого человека среднего роста. Раньше именно с этого портрета, закрепленного на борту корабля и видимого отовсюду, начиналась экскурсия по крейсеру.

Подача информации на крейсере была раскритикована авторами письма. То, что организаторы экспозиции назвали моделями кораблей, по мнению инициативной группы является стереоизображениями плохого качества. А восковые фигуры «кочегара» и «офицера», по их словам, к крейсеру не имеют никакого отношения.

«Стенды с силуэтами кораблей Балтфлота напоминают методические пособия для классов юных моряков и призваны, видимо, заполнить пустующие места», – отметили в письме.

Количество же «описок» и орфографических ошибок вызвало недоумение у авторов письма. «Пишут «Арора». Стенды и подписи оформлены неряшливо, путанно и, в целом, непрофессионально, на «любительском» уровне», – сетует инициативная группа.

В итоге ветераны обратились лично к Сергею Шойгу с просьбой назначить комиссию для проверки музея и его руководства.

Напомним, отремонтированная «Аврора» вернулась на место стоянки в ночь на 16 июля 2016 года. В День ВМФ на борту крейсера побывал Владимир Путин. Общий объем финансирования госконтракта по ремонту крейсера № 1 оценивается в 840 миллионов рублей. Петербургское УФАС после ремонта перепроверило работу Кронштадтского морского завода и оштрафовало КМЗ на 105 тысяч рублей за предоставление неверных сведений, а также возбудило несколько административных дел. Завод намерен оспорить претензии УФАС.

При этом стоимость билетов на «Аврору» после ремонта выросла от ста рублей до двухсот для детей и до четырехсот для взрослых российских граждан.