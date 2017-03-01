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01.03.2017 23:48
3 Комментариев

Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены

В Законодательном собрании готовятся выбрать нового омбудсмена Петербурга. “Фонтанка” узнала, кто претендует на эту позицию.
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Александр Шишлов//Александр Николаев/Интерпресс

В городской парламент поступили документы от шести кандидатов. Защищать права человека в городе предлагают отправить представителя шахматного клуба, члена избиркома, депутата-коммуниста, игрока в «Что? Где? Когда?», бывшего сотрудника аппарата детского уполномоченного и действующего омбудсмена.

Срок выдвижения на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге завершился в 18 часов 1 марта. Как рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и глава комитета по законодательству Денис Четырбок выдвинули на второй срок Александра Шишлова, действующего уполномоченного по правам человека в Петербурге.

«Как по моему мнению, так и по мнению большинства депутатов, деятельность Александра Владимировича Шишлова на посту уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге заслуживает самой высокой оценки. После его избрания на эту чрезвычайно ответственную должность ситуация с соблюдением прав и свобод граждан в нашем городе существенно улучшилась», – ранее распространили в пресс-службе ЗакСа высказывание Макарова. Казалось бы, после таких речей любые другие кандидаты могли и оставить надежду на победу, тем не менее у Шишлова нашлись конкуренты.

Более того, одного из них выдвинули коллеги Макарова по «Единой России» – депутаты Юрий Бочков и Алексей Цивилев. Оба избирались в ЗакС по территориям, входящим в думский округ Виталия Милонова. Последний находится в негласной оппозиции к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Солидарно друг с другом Бочков и Цивилев решили выдвинуть против кандидата от спикера своего претендента – адвоката военной коллегии адвокатов, члена терризбиркома №7 Алексея Пономарева. «Это не технический кандидат, мы верим, что он может побороться за победу», – рассказал «Фонтанке» Цивилев.

В то время, как воцерковленные единороссы, недавно принявшие участие в крестном ходе вокруг Исаакиевского собора, выдвинули юриста с говорящей фамилией Пономарев, шахматный клуб «Петровская Ладья» сделал почти ход конем и решил делегировать защищать права петербуржцев председателя Спортивной федерации карате Виталия Конева. «Это человек, который провел много соревнований, имеет высшее юридическое и педагогическое образование, он был бы прекрасным омбудсменом», – рассказал «Фонтанке» глава «Петровской Ладьи» Павел Другов.

Еще один кандидат был выдвинут организацией, которую также возглавляет Другов, – «Молодая Европа». По предложению этого НКО кандидатом в омбудсмены стал Сергей Лаптев, до 2015 года он трудился в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, затем ушел на вольные хлеба и теперь заведует собственной юридической организацией. «Важно, чтобы как можно больше порядочных людей имели право претендовать на пост уполномоченного по правам человека. Если бы к нам обратился Шишлов, мы бы и его выдвинули, хотя и не считаем, что он достаточно хорошо исполняет обязанности на этом посту», – добавил глава «Молодой Европы» и «Петровской Ладьи».

Стоит отметить, что Павел Другов – бывший яблочник, также как и Шишлов. Ранее Другов возглавлял «Молодежное Яблоко» в Петербурге, затем стал муниципальным депутатом в Петергофе уже от «Единой России». В 2011 году Другов попал в неприятную ситуацию – журналисты НТВ оболгали его, показав в эфире смонтированное ими видео из его личных архивов, в передаче он был представлен в нехорошем свете. Спустя несколько месяцев экс-яблочник выиграл суд у НТВ и получил компенсацию.

Еще один кандидат на пост городского омбудсмена был выдвинут солидарно двумя ранее враждующими и конкурирующими за избирателя партиями – КПРФ и «Коммунисты России». Они предложили на пост уполномоченного депутата МО «Смольнинское» Юрия Савина. Он не так одиозен, как его коллега по партии и муниципалитету Сергей Малинчкович, себя позиционирует как юрист, живущий по ленинским принципам. «В трудных судебных делах я всегда обращаюсь к ленинской логике, к его ораторскому опыту, к трудам вождя. Я всегда стараюсь положить свежие цветы к памятнику Ильичу в день его рождения», – так он описывал журналистам свою работу.

И, наконец, последним кандидатом стал игрок в «Что? Где? Когда?» – капитан знаменитой петербургской команды Алексей Блинов. Его, ранее кандидата от партии Жириновского в ЗакС, проигравшего выборы, выдвинул глава фракции ЛДПР Олег Капитанов. На вопрос «Фонтанки», какой правозащитной деятельностью ранее занимался Блинов, Капитанов ответить не смог, однако прислал комментарий самого кандидата в омбудсмены.

«Безусловно, опыт выборов показал необходимость личного участия в работе с горожанами, в личных беседах и встречах они обращались ко мне, и до сих пор обращаются. Мы научились с горожанами слышать и понимать друг друга, искать, а главное – находить пути решения сложных жизненных вопросов и ситуаций. Кроме того, мы переполнены негативным информационным полем о ситуации в Сирии. Я сам там был, общался с нашими военными, они защищают нас там. Среди них и жители нашего города, и им нужна поддержка».

В этот раз на выборы уполномоченного по правам человека не подал свои предложения губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В момент выдвижения кандидатур он находился в отпуске. Кроме того, в отличие от выборов 5-летней давности, от конкуренции с Шишловым отказались постоянно действующие правозащитники: ни член Правозащитного совета Наталья Еводкимова, ни президент общественной организации "Общество содействия социальной защите граждан "Петербургская ЭГИДА" Рима Шарифуллина, ранее претендовавшие на этот пост, не выдвинули свои кандидатуры.

Теперь по закону кандидатуры всех шести участников выборов в омбудсмены будут направлены на согласование федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой. После чего в начале апреля в горпарламенте состоятся выборы. Согласно установленному порядку, они проходят в два этапа: в первом туре тайное рейтинговое голосование осуществляется по каждой кандидатуре путем электронного голосования. Во втором туре в бюллетень включаются фамилии двух кандидатов, набравших в первом туре наибольшее число голосов. Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге считается избранным тот кандидат, который получил наибольшее число голосов от более половины депутатов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
lyolik
2 марта 2017 г. 00:50
А у нас есть "права человека"?
Циник
2 марта 2017 г. 00:41
Очередной винтик в вертикали власти встраиваемый в механизм с тем что бы тот заработал как положено. У нас таких винтиков и шестеренок полно, только механизм все равно не работает. Он даже может ничего не делать или делать и ни за что не отвечать. Чего же людишкам не претендовать на должность за результаты работы на которой никто не спросит? А профит большой, денюжки, наработанные связи и кое-какое влияние. Тёплое кресло тебя ждёт.
Udel
2 марта 2017 г. 00:26
А кандидаты от ЛЖП (лиц женского пола) присутствуют? Побоялись проиграть (или выиграть)...
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