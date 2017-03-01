ФСБ в Петербурге задержала подозреваемых в вымогательстве 50 млн у гражданки Финляндии

В Следственный комитет Петербурга на Мойку 1 марта были доставлены четыре петербуржца. Двое из них более известны, как авторитетные Абрам и Фукс. В этом редком уголовном деле по вымогательству заявительницей является также непростая фигура – гражданка Финляндии фон Мессинг, с которой пытались получить 50 миллионов рублей, а чтобы она была сговорчивей, в «Мерседес» ее сына недавно запустили несколько пуль.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники отдела «М» (контроль за правоохранительными органами) УФСБ по Петербургу и Ленобласти вечером в среду задержали двух предпринимателей и двух телохранителей. Все четверо к 21:30 были доставлены в Следственный комитет на Мойку, где по данным «Фонтанки», утром 1 марта в третьем отделе (преступления органов власти) 2 управления СК было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 163 УК РФ – «вымогательство в организованной группе в особо крупном размере».

В Невском районе оперативниками ФСБ был задержан Сергей Фукс, а на Петроградской стороне – Андрей Абрамов со своими охранниками. Несмотря на то, что все нюансы дела в данную минуту еще не известны, журналист вынужден напомнить, что, например, Абрамова в организованном бизнес-сообществе Петербурга знают как «Абрама» еще со времен его старшего товарища – Владимира Кумарина-Барсукова. Ныне, как известно, находящегося уже десятый год под арестом в Москве по обвинению в убийствах.

По информации «Фонтанки», в материалах уголовного дела, по которому все они были свезены к следователю, фигурирует необычная заявительница. Это гражданка Финляндии фон Мессинг. Она петербурженка и ранее имела паспорт на имя Елена Скородумова. Также журналисту нашего издания понятно, что в деле присутствуют ее показания о вымогательстве у нее 50 миллионов рублей, а одним из доводов является стрельба по «Мерседесу» ее сына, произошедшая 2 февраля этого года на Кирочной улице.

В ближайшее время «Фонтанка» постарается узнать подробности и ответить на вопрос, отчего реализовывали материалы сотрудники Госбезопасности.

Подробности читайте в материале "За авторитетов взялись по самую "Помидориху""