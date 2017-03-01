Порошенко призвал ответить санкциями на присвоение активов Украины

Президент Украины Петр Порошенко 1 марта призвал ввести санкции против лиц, незаконно присваивающих украинские активы. Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Чтобы против тех, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства», — сказал Порошенко в ходе встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

С 1 марта в ЛНР и ДНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, работающих на данных территориях.