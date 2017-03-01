Российский биатлонист Лапшин получил гражданство Южной Кореи

Российский биатлонист Тимофей Лапшин стал гражданином Южной Кореи и сможет выступать за национальную команду этой страны. Об этом 1 марта информирует агентство Yonhap.

29-летний россиянин дважды становился победителем на этапах Кубка мира в составе российской сборной в эстафете, а также завоевывал серебро и бронзу в личных гонках.

Ранее в сборную Южной Кореи перешли российские биатлонистки Анна Фролина, Александр Стародубец и Екатерина Аввакумова, показавшая пятый результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

Южнокорейская команда рассчитывает попасть в число 22 лучших команд в Кубке мира, чтобы иметь возможность увеличить квоту на Игры-2018 в Пхенчхане.