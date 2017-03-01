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01.03.2017 21:58
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Шесть человек задержали после обысков у группы обнальщиков

После проведения 38 обысков в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности полицейские в Петербурге 1 марта задержали шесть предполагаемых участников группы.

По данным «Фонтанки», все шестеро пока ограничены свободой на время действия статьи 91 УПК, то есть на двое суток. По версии следствия, задержанные принимали активное участие в работе организации обнальщиков в 2015-2016 году.

Как писала «Фонтанка», за два года команда из не менее 14 человек «заработала» за отмывание чужих средств 25 миллионов рублей. Для этого была создана сотня фирм-однодневок с номинальными директорами и финансово-хозяйственной деятельностью.


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