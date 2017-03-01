Армия Сирии вошла в Пальмиру

Сирийская армия совместно с союзниками вошла в город Пальмира, оттеснив войска запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом 1 марта сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Правительственные силы вошли в район на западе города.

Террористы ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года и начали разрушать исторические памятники, находящиеся в городе. В марте 2016 года Пальмиру отбили у террористов, однако в декабре они вернули себе контроль над городом.