Десять человек эвакуировали из-за пожара в Невском районе

Пожарные больше двух часов боролись с огнем в трехкомнатной квартире в Невском районе Петербурга вечером 1 марта. Десять жильцов соседних квартир спасатели вывели на улицу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома №135 по улице Бабушкина поступила дежурным в 18:33. Прибывшие на место пожарные вывели из дома десять соседей.

С огнем силами четырех пожарных расчетов удалось справиться спустя почти два часа – квартиру потушили в 20:44. В одной из комнат выгорело 10 квадратных метров обстановки.

В МЧС сведений о пострадавших не поступало.