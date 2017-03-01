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01.03.2017 21:25

Житель Австрии принёс в суд пакет тараканов

Житель Австрии попытался пронести в суд живых тараканов. Об этом в среду, 1 марта, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в австрийском городе Линц, находящемся на западе страны. Служба безопасности суда вовремя заметила, что мужчина несет пакет, заполненный живыми тараканами, и не пропустила его в здание. Где он взял насекомых, и что планировал с ними делать, не уточняется.

В 2010 году сообщалось, что арт-группа «Война» запустила множество тараканов в здание Таганского суда, где ожидалось оглашение приговора по делу о выставке «Запретное искусство — 2006».

Источник: Лента.ру


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