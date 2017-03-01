Один человек пострадал в результате взрыва в гаражах на Ржевке

Взрыв произошел в гаражах на Рябовском шосссе в Петербурге 1 марта. Мужчина, находившийся в эпицентре, выжил, но сильно травмирован.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии в Петербурге и области, взрывотехников ОМОН управления около 20.40 вызвали на Рябовское шоссе, 151. Там в одном из гаражей произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

По данным «Фонтанки», мужчина в результате взрыва получил травматическую ампутацию кистей обеих рук. По предварительной информации, в боксе мог взорваться снаряд, который пострадавший пилил болгаркой.

Сейчас на месте сотрудники Росгвардии устанавливают причину взрыва и обследуют прилегающую территорию на предмет наличия боеприпасов и других взрывчатых веществ.