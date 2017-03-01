Россия в Сирии атаковала ополченцев, которых поддерживают США

Россия нанесла авиаудар по позициям поддерживаемых США ополченцев в Сирии, заявил командующий войсками США в Ираке. Об этом 1 марта сообщает Reuters.

Он также сообщил, что в результате данного авиаудара есть жертвы. По его словам, удар был нанесен по позициям ополченцев рядом с городом Эль-Баб.

Армия Турции и объединенные группы вооруженной сирийской оппозиции атаковали деревни, удерживаемые ополченцами «Демократических сил Сирии», которых поддерживают США.