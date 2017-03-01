C начала года цены в петербургских магазинах выросли на 1,7%

С начала года потребительские цены в Северной столице выросли на 1,7%, говорится в опубликованном сегодня отчете Петростата.

Продукты питания выросли в цене на 1,6%. Сильнее всего в прошлом месяце подорожала плодоовощная продукция (лук – на 11,3%, свекла — на 7,9%, картофель – на 6,1%), а также молочная категория (сыр – на 3%, молоко стерилизованное — на 3,1%, молоко пастеризованное – на 2,2%, сливочное масло — на 2,1%). Снизились цены на сахарный песок ( 2,7%), крупу гречневую (1,5%), яйца, свинину и курицу (1,4%).

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,9%. Рост цен на услуги составил 2,7%