«Фонтанка» за 60 секунд — 1 марта

Петербургская Публичка и московская Ленинская библиотека все еще планируют слиться в административном экстазе. И переименоваться в Российскую Императорскую библиотеку. Посетителям выдадут единый читательский билет, имперский, судя по всему. Обратите внимание на фото к тексту. Есть в жестикуляции директора Вислого что-то… доисторическое.

Говорят, Георгия Полтавченко отправят в отставку. А еще говорят, в Москве кур доят, а мы доить пошли — тут-то вся правда и выяснилась.

Но войны московских башен с региональными элитами — ничто по сравнению с обнальными войнами. Более 60 оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка, десять следователей ГСУ и сотрудники ФСБ с утра сегодня обыскали в Петербурге 38 любопытных мест. Назревает что-то эпичное.

Восточный скоростной диаметр в Невском районе уткнулся в колонию строгого режима. А потом – в асфальтобетонный завод «Магистраль». Никому ВСД не мил. До окончания публичных слушаний поправок к Генплану — два дня.

Задержанный в Петербурге украинский нелегал просит не выдворять его в Киев. Потому что он за ЛНР. За него — ООН. Значит ли это, что ООН — за ЛНР?

Вице-губернатор Владимир Кириллов пообещал, что на Дворцовой площади фан-зоны не будет – ни Кубка конфедераций, ни чемпионата мира. «Точно», – сказал Кириллов. Посмотрим, что уж, недолго осталось.

Тем временем Смольный готов потратить на городскую экспозицию в рамках Петербургского международного экономического форума 51 млн рублей. Это за стенды, пирожки и блокнотики с ручкой.

Заместитель председателя ВТБ Михаил Осеевский с сегодняшнего дня стал председателем «Ростелекома».

«Путин признал вину государства в провале антидопинговой системы России» – это федеральный заголовок дня. Мы объяснили, что произошло на самом деле. Всего в трех слайдах.