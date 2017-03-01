Смольный определился со сроками строительства новых развязок на ЗСД

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и старший вице-президент Банка ВТБ Игорь Зубков 1 марта назвали сроки строительства новых транспортных развязок ЗСД. На 2017 год запланирована пробивка Шуваловского проспекта до скоростного диаметра в Приморском районе.

Как уточняет пресс-служба аппарата вице-губернатора, будущие развязки стороны обсудили сегодня в Смольном. Планы прежние: соединить ЗСД с Новым шоссе (в районе Белоострова), с Шуваловским проспектом, плюс транспортная развязка на центральном участке ЗСД в районе Шкиперского протока.

Как сообщил генеральный директор АО "Западный скоростной диаметр" Игорь Лукьянов, подготовительные работы по пробивке Шуваловского проспекта могут начаться уже в сентябре текущего года. "В среднем на объект такого уровня сложности требуется около полутора лет строительства", – уточнил Лукьянов.

Институт "Стройпроект" уже приступил к проектированию трех новых развязок. Ожидается, что северная будет направлена на госэкспертизу в июне, шуваловская – в июле, а развязка на Васильевском острове – в сентябре.

"Наиболее сложная развязка – на Васильевском острове, где возникают ограничения, связанные с охраной объектов культурного наследия. Игорь Албин поручил комитету по архитектуре и градостроительству завершить стадию обсуждения планировочных решений и в течение недели представить согласованные выводы по прохождению нового дорожного объекта", – заявили в пресс-службе Смольного.

Как сообщала "Фонтанка", общая стоимость трех новых развязок не уточняется, как и источник финансирования. Речь будет идти о миллиардных вложениях. Только съезд с ЗСД на Васильевском острове в районе Шкиперского протока ориентировочно оценивается в 4,5 млрд рублей.