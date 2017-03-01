Петербургские туристы вынуждены доплатить за отдых в Доминикане из-за задержки самолета

Более чем 13-часовая задержка рейса в Доминикану продлила отдых петербургских туристов. Однако желающих ждать возвращения с комфортом за номера попросили заплатить дополнительно.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, из-за проблем с самолетом компании Azur Air 1 марта в Доминикане застряли больше трехсот человек.

Рейс из Петербурга должен был вылететь в Пунта-Кану в половине пятого утра в среду, но из-за обнаруженной при осмотре воздушного судна неисправности вылет перенесли на 16:30. Однако рейс ZF 7877 вылетел из Пулково только в 18:07 — после того, как из Москвы прибыл другой самолет.

Таким образом, «простой» составил 13 с половиной часов. У туристов, ожидающих его в Доминикане, в конце отдыха появились дополнительные расходы.

«Туристам компании Annex Tour, купившим путевки, предложено освободить номера либо самостоятельно оплатить продление в отелях. Хотя большинство туристов приехали на отдых с маленькими детьми, меры по размещению туристов в отелях на период задержки не предпринимаются», – написал «Фонтанке» один из читателей.