Подозреваемого в серии изнасилований с ножом в Петербурге арестовали

Фрунзенский районный суд 1 марта арестовал 31-летнего Антона Потапова, обвиняемого в изнасиловании женщины у железнодорожной платформы «5 км». По данным «Фонтанки», арестованного подозревают в серии как минимум из пяти нападений.

Как стало известно «Фонтанке», суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Потапова в изолятор. Пока до 28 марта. По данным пресс-службы ГСУ СК РФ, ему предъявлено обвинение пока в одном эпизоде о нападении и изнасиловании женщины 25 января этого года.

По информации «Фонтанки», мужчину подозревают том, что он нападал на женщин в Петербурге еще в 2011 году. Потом на три года уезжал в Элисту. А вернувшись в 2014-м, принялся за старое. На данный момент с помощью генетической экспертизы Потапову могут инкриминировать еще одно изнасилование и грабеж. В правоохранительных органах полагают, что серия состоит не менее чем из пяти эпизодов.