«Кино в Интернете – только с разрешения Мединского

Министерство культуры популярно объяснило интернет-дистрибуторам кино, что уже с начала 2017 года они обязаны получать прокатные удостоверения у регулятора на онлайн-показы фильмов. Интернет-канал [Фонтанка.Офис] спросил у кинопрокатчиков и продюсеров, что они думают о таком «усилении» внимания. Выяснилось, что в ответ кино-юристы уже планируют обращаться с иском в Конституционный суд, чтобы отменить прокатные удостоверения в принципе.

Накануне нового года, 27 декабря 2016 г, постановлением правительства Российской Федерации № 143 были внесены изменения в правила выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Новые правила вступили в силу почти сразу же, 31 декабря, однако киносообщество только после праздников осознало, что «ноу-хау» изменило всю схему работы в Интернете. «За несколько дней до нового года пресс-служба Минкульта обещала СМИ, что онлайн-кинотеатров изменения не коснутся, – рассказал гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – Но мы на всякий случай сразу после праздников написали в Минкульт письмо с просьбой разъяснить ситуацию».

И Минкульт накануне окончания зимы все разъяснил. В ведомстве подтвердили то, во что не хотели верить представители отрасли: уже с начала этого года прокатные удостоверения дистрибьюторы должны получать не только для проката фильмов в оффлайн кинотеатрах, но и если они показывают их в Интернете, на легальных площадках и в рамках легальных онлайн-сервисов.

Кафка отдыхает

Опрошенные [Фонтанка.Офис] игроки рынка дистрибьюции цифрового видео-контента теперь ищут логику в действиях Министерства культуры, чтобы понять, зачем нужно ужесточение правил работы. Попытки объяснений уходят из поля бизнеса: речь может идти как о «цензуре», так и о внутриведомственной борьбе за сферы влияния на киноиндустрию, раньше она всецело курировалась Минкультом, с «утеканием» в Интернет ее трансляция оказывается уже, по сути, в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций, регулирующего интернет и ТВ.

«Минкульт пытается удержаться за старые модели, – считает член экспертного совета Фонда кино, гендиректор «Невафильм» Олег Березин. – Всю жизнь кино подчинялось Минкульту. Все другие сферы – Интернет, телевидение, подчинялись Минкомсвязи. И это всегда была межминистерская борьба. И у Минкульта один из рычагов влияния на кинопоказ в принципе остался. И эти кусочнические решения к этому и приводят. При этом они сами уже запутались и не могут даже объяснить даже, что такое «показ». Когда мы скачиваем контент в Интернете – это не показ, а когда в «стриме» смотрим – это показ?». «Логика видимо в том, что если есть «кинотеатры», которые получают прокатные удостоверения, то пусть их получают и «онлайн кинотеатры». Логика дубовая», – отмечает кинокритик Антон Долин.

Кинорежиссёр и президент «Артдокфеста» Виталий Манский еще более категоричен и называет происходящее катастрофой. «Речь идет о полном регулировании и управлении государством всего кинопроцесса в стране, и уничтожение любых попыток альтернативного существования кинематографа, – уверен Виталий Манский. – Государство захватило ТВ, кинопрокат и в этой схеме оставалась одна лазейка – существование в Интернете. Раньше можно было сделать фильм, выложить его в Интернете и получить 10 млн зрителей. Как, например, фильм «Чайка». Теперь без специального одобрения госструктур такой возможности не будет.

«Минкульт требует прокатное удостоверение и с демонстрации футбольных матчей, и с демонстрации оперных постановок, – продолжил перечислять Виталий Манский. – Помимо этого по факту уже закрыт и доступ к показу фестивальных фильмов в Интернете. «Артдокфест» уже по итогам 2015 года имел семь судебных дел в Хамовническом суде Москвы, инициированным Министерством культуры России с претензиями на показ фильмов якобы без прокатных удостоверений».

«Сейчас все, кто загружает что-то на видео-хостинге, поставлены Минкультом вне правового поля, – предупредил Алексей Бырдин. – С точки зрения действующего законодательства мы снимаем фильмы каждый день, выкладывая свое творчество в Интернет».

Продюсер и сценарист Сэм Клебанов уверен, что новые правила осложнят жизнь киноиндустрии. Правда, оговаривается: «Насколько сильно – вопрос реализации этого проекта. Сейчас на онлайн-платформах находятся сотни фильмов, десятки, если не сотни тысяч единиц контента. Кто это перелопатит в Минкульте, а главное – зачем?». «Запрет чреват тем, что в Минкульт выстроится многокилометровая очередь, а в Минкульте этим занимается 2 человека, – согласен и Алексей Бырдин. – Они физически не смогут обработать этот объем».

«Получение прокатных удостоверений на тысячи фильмов, которые появляются в каталогах кинотеатров, существенно увеличит затраты всех игроков рынка, – уверен заместитель генерального директора по правовым вопросам онлайн-кинотеатра IVI Михаил Платов. – Стоимость одного прокатного удостоверения в данный момент составляет 3500 рублей за фильм. Ввиду объемов контента, который появляется ежедневно в Интернете, эта инициатива представляется в принципе технически сложно реализуемой и существенно затрудняющей деятельность всех дистрибьюторов цифрового контента. Дополнительные затраты могут составить миллионы рублей, то есть по части фильмов они могут даже не окупиться». «Новый виток регулирования – только во вред развитию этого рынка, – вторит коллегам кинопродюсер Владислав Пастернак. – Это кафкианская история по ужесточению».

О чем спор?

По словам Владислава Пастернака, объем российского рынка «видео по запросу в Интернете», в который входят и онлайн-кинотеатры, и сервисы, представляемые операторами связи, составляет сегодня примерно 7,5 млрд. рублей. За 2016 год рынок вырос на 17%. «Мы преодолели в объемах рынка отметку в 10 млрд. рублей, – называет еще большие цифры Алексей Бырдин. – И от реального потенциала нашей отрасли это далеко. Лет за пять эти суммы могут вырасти раза в три-в четыре».

По данным IKS-Consulting, самым популярным онлайн-кинотеатром является IVI (27% респондентов), 18% смотрят кино через Megogo, у Zoomby – 16%, у Tvzavr – 6%. Большинство игроков этого рынка пока только вкладываются в развитие. Так, лидер рынка IVI, по данным информационно-аналитического портала TelecomDaily, начав работать в 2010 году, первую прибыль получил только в конце 2014 года, а до этого его финансировали фонды Baring Vostok (40 млн долл в 2012 году) и Buran Venture Capital (около 3,5 млн долл в 2015 году). Tvzavr впервые вышел на прибыльность только в прошлом году. Выручка онлайн-кинотеатра в 2016 году достигла 275 млн руб. – это на 50% больше, чем годом ранее. При этом общий объем инвестиций за семь лет работы сервиса оценивается в 15 млн долл.

«В России, где интернет-пираты в большой силе, конечно, интернет-кинотеатры развиваются медленно, инертно, без большого коммерческого успеха. Людям бы на плаву удержаться, – отмечает Антон Долин. – Не то, что заработать. Зато сетевые кинотеатры могут базироваться и не только в столицах, а в любой деревне с Интернетом».

По данным TelecomDaily, пока платформы пытаются зарабатывать по рекламной модели бизнеса, однако эта доля постепенно снижается, а доля выручки от платной модели увеличивается и по предварительным итогам 2016 года составляет 37,2%. При этом бесплатную модель потребления контента предпочитает большинство зрителей (83% по данным агентства IKS-Consulting). Платную подписку на весь контент покупает только 3% пользователей. Остальные покупают фильмы время от времени. Поэтому если затраты на получение прокатных удостоверений лягут на плечи пользователей, они этого могут не понять. «Чтобы получить прокатное удостоверение, нужно одного сотрудника загрузить на два месяца работой, нужно сдать фильм в государственный архив на разведенной фонограмме, изготовить монтажные листы, это большие трудозатраты, – объясняет нюансы процесса Виталий Манский. - Причем ведь и сами пошлины уже предлагали увеличить с 3,5 тысяч до нескольких миллионов. И, помимо всего прочего, при получении удостоверения нужно пройти цензурные ворота. Как вы себе представляете прохождение цензурных ворот фильма «Чайка» в Министерстве культуры, где министр культуры обвиняется в коррупционных связях с семьей генпрокурора? Вот и все».

Вот и все

«Все» – это, по мнению участников рынка, переход пользователей «на сторону зла», то есть на многочисленные пиратские ресурсы. «У нас зарождалась здоровая, цивилизованная система монетизации киноотрасли через легальные платформы. И именно их сейчас закон уничтожает», – сетует Виталий Манский. «Победить пиратов и так полностью нельзя. Но есть способы осложнить им жизнь и облегчить пользователям легальным. Например, с помощью просмотров через приложения, через smart-tv. Мы все боремся с пиратами, – говорит Сэм Клебанов. – Я много миллионов вернул обратно в кино-индустрию, вкладываясь в фильмы. А для пиратов вообще такой проблемы нет». «Минкультура уже выступала с инициативой повышать стоимость прокатных удостоверений до 5 миллионов, и это было бы выгодно голливудским студиям. А новый закон выгоден пиратам, – прямо говорит Олег Березин. – И на кого работает Минкульт?». «Пираты выиграют от этой инициативы, так как продолжат игнорировать все законодательные требования и ограничения и безнаказанно вести свою деятельность», – подытоживает Михаил Платов.

Что делать?

Прокатное удостоверение как схема регулирования соблюдения авторских прав в принципе устарела. Так считают опрошенные Фонтанкой кинопрокатчики. «Я вообще за то, чтобы отменить институт прокатных удостоверений, – говорит Олег Березин. – Есть модель «Роскомнадзора», когда ответственность за видео несет демонстратор, если нарушены какие-то законы». «Не нужно прокатное удостоверение в принципе, – уверен и Владислав Пастернак. – Роскомнадзор и так мониторит запрещенный контент». «Если мы опасаемся экстремизма, то для всего в Интернете действует другой закон, 149 ФЗ о защите информации», – уточняет Алексей Бырдин. Сэм Клебанов также добавляет, что и возрастные ограничения уже довольно четко прописаны в законе. «Если кто-то виновен – предъявите претензии, – считает он.- А так это уже «презумпция виновности».

Алексей Бырдин надеется, что удастся отбить эту «дурацкую инициативу». Правда, признает, что проблема в том, что это уже не проект, а реальный закон. По словам Владислава Пастернака, группа российских юристов, работающих в поле авторского права, уже говорит о том, чтобы подать иск в Конституционный суд против использования в принципе прокатных удостоверений.

«Возможно, такой шаг будет сделан, так как бизнес возмущен. Консультации по вопросу уже ведутся», – отметил Владислав Пастернак. «Идея подачи иска в конституционный суд обсуждается уже несколько месяцев, – подтвердил информацию и Олег Березин. – Учет прав собственности, ради которого существует прокатное удостоверение, не плох. Проблема его в самом механизме получения. Она носит разрешительный характер, а не уведомительный». А вот Антон Долин с трудом верит в эффективность Конституционного Суда и в то, что даже если он вынесет решение в пользу граждан, а не государства, то это будет исполнено государством. «Мне кажется, что никому не объяснить необходимость действующего бюрократического института. Точно на этом всём кормятся, – говорит Антон Долин. – Наверняка есть откаты и взятки. К гадалке не ходи. И зачем они будут это отменять, если работает? Отменить фильтр, который следит за идеологической опасностью? Никто ничего не отменит через этот процесс».

Пока ещё не приняты новые правила о том, что прокатное удостоверение будет стоить гигантских денег (в конце января 2017 года стало известно, что Минкультуры и Фонд кино предлагают поднять стоимость прокатных удостоверений для иностранных, фильмов более чем в 1000 раз - перим.ред.). «Не хочу никого пугать, но иногда прибыль от проката фильма – это и есть стоимость прокатного удостоверения, – говорит Антон Долин. – Речь не идёт о «Пиратах карибского моря». Я говорю о маленьком, например, европейском кино. Румынском, Французском, немецком и т.д. Сегодня мы их ещё можем смотреть легально. Завтра, возможно, это будет уже не так». «Покупаем билеты в Ригу и смотрим фильмы там, без прокатных удостоверений и прочего», – финализировал существующее положение дел в интернет-кинотеатрах Виталий Манский.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».