За блокировку скорой помощи в Петербурге водитель Porsche лишен прав

В Петербурге суд лишил водительских прав автохама, который блокировал скорую помощь. Алексей Кононов на три месяца стал пешеходом.

Как стало известно «Фонтанке,» сегодня, 1 марта судья 87-го участка Юлия Кайнова завершила процесс по делу Кононова. Он был обвинен по статье 12.17 КоАП «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с нанесенной цветографической схемой и включенными спецсигналами». Днем 25 января на Новочеркасском проспекте Кононов на Porsche не дал дорогу автомобилю скорой помощи с лежачим пациентом на борту. Инцидент попал на видео.

Суд признал Кононова виновным и назначил самое строгое наказание – лишение права управления автомобилем на три месяца. Ранее ГИБДД оштрафовала водителя на 500 рублей за нечитаемые знаки.

Одновременно Следственный комитет проводит проверку по факту заведомо ложного доноса. Кононов в начале февраля заявил, что был избит и ограблен неизвестными. На деле, никто его не трогал. Полиция установила, что сцена с нападением – инсценировка.