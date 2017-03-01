ЛНР переориентирует экономику на РФ

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий 1 марта поручил разработать план переориентации экономики на Россию.

Об этом пишет Луганский информационный центр, отмечая, что соотвестсвующее заявление Плотницкий сделал в ходе совещания с заместителями председателя Совета министров ЛНР.

"В связи с тем, что мы вводим нашу администрацию на всех украинских предприятиях, мы сейчас переориентируем свою экономику на Россию и на другие страны", – напомнил Плотницкий.

"В связи с этим прошу вас до субботы (4 марта – примечание ЛИЦ) подумать и разработать план или хотя бы ваше видение, как мы будем работать в ближайшее время по переориентации нашей экономики, что для этого нужно, или, точнее, что нам не хватает для того, чтобы мы полностью вышли на этот уровень", – заявил он чиновникам.

Он также поручил довести до сведения жителей ЛНР, что в результате перехода украинских предприятий под юрисдикцию ЛНР "все рабочие места будут сохранены", а сотрудники предприятий будут социально защищены.

27 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса до 1 марта. В случае невыполнения требований народные республики собирались ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и прекратить поставки угля на Украину. Что и произошло сегодня.