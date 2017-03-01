Украинские металлурги будут покупать уголь у России

Из-за торговой блокады Донбасса мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» будет покупать уголь в России и США.

Об этом в среду, 1 марта, сообщили представители предприятия на заседании Кабинета министров Украины, передает «Украинская правда».

«Понимая, что к нам не приедет ни "Краснодонуголь", ни другие угли, которые находятся на временно оккупированной территории (не подконтрольная Киеву часть Донбасса. — Прим. ред.), мы были вынуждены обратиться за помощью к двум основным производителям — это Россия и Америка», — заявил представитель «Азовстали».

В свою очередь его коллега подчеркнул, что единственная альтернатива Донбассу — это РФ. «Понятно, что это будет Россия», — сказал он, подчеркнув, что в связи с этим стоимость угля для украинских металлургов увеличится минимум на треть.

Ранее в среду власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

27 февраля руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта 2017 года снять блокаду с путей в республиках. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

Украинские националисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обещают расширить географию контролируемых ими территорий.