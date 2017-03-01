КС отказался освобождать 60-летних мужчин от пожизненного наказания

Российским мужчинам от 60 до 65 лет можно назначать пожизненное лишение свободы. Смягчению наказания не способствует даже то, что подсудимый является инвалидом первой группы. К такому решению пришёл Конституционный суд России: определение, вынесенное 21 января, по сведениям "Фонтанки", было опубликовано на сайте суда в конце февраля.

Жалобу в КС подал экс-мэр Махачкалы Саид Амиров. Мужчину в 2015 году приговорили к пожизненному заключению за обстрел торгового центра в Каспийске. На тот момент политику исполнился 61 год, при этом он имел инвалидность первой группы. Амиров счёл ситуацию неконституционной. Пожизненный срок «является дискриминацией и обрекает на наказание, сравнимое с пытками и страданиями, жестоким и унижающим человеческое достоинство обращением», попытался доказать Амиров. К тому же, заявитель потребовал от Конституционного суда усиленного питания.

Как следует из ответа судей, жалоба бывшего мэра является необоснованной. В статье 57 российского Уголовного кодекса установлено, что пожизненное лишение свободы нельзя применять к женщинам, детям и мужчинам старше 65 лет. Такой порядок установлен, «исходя из принципа гуманизма», но это не означает, что он дискриминирует других лиц. Определяя наказание, суды применяют «индивидуальный подход» и в том числе могут учитывать состояние здоровья, заключил КС.

Поэтому оспоренная норма остаётся в силе, а жалоба Амирова не подлежит удовлетворению.