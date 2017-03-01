Петербургское УФАС возбудило дело против «дочки» Росатома

Петербургское УФАС 1 марта сообщило о возбуждении дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении АО «АЭМ-технологии» (входит в АО «Атомэнергомаш», машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом»).

Поводом стало обращение поставщика арматуры АО «Корпорация «Сплав», который пожаловался на условия закупки клапанов для АЭС Куданкулам в Индии. По мнению заявителя, выбранный заказчиком способ (запрос предложения) не отвечает отраслевым стандартам «Росатома», согласно которым он может применяться только при стоимости лота до 20 млн рублей. Тогда как начальная цена оспариваемой закупки более 85 млн рублей.

Кроме этого, антимонопольщики считают, что заказчик мог ограничить число участников торгов, поскольку требования к массе изделий, которые он установил, соответствовали только одному чешскому изготовителю ARAKO spol s.r.o. Это не позволило другим производителям, в том числе и АО «Корпорация «Сплав», предложить свою продукцию, которая незначительно отличается по массе от прототипа.

Такие действия АО «АЭМ-технологии» могли привести к ограничению или недопущению конкуренции при заключении договора на поставку клапанов, что является признаком нарушения ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции. Заседание комиссии УФАС по данному делу состоится 29 марта.