За мошенничество с кредитами на 750 тысяч петербуржец получил пять лет условно

Предприимчивый житель Петербурга «устраивал» приятелей на хорошую работу и обеспечивал пакетом документов, чтобы им точно выдали кредит. Деньги компании выдавали реальные, а вот срок один из них получил условный.

Как сообщила 1 марта пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Московский районный суд Петербурга разобрался, сколько денег потеряли банки благодаря Александру Бурдакову. Все эпизоды, которые ему инкриминировали, происходили ещё до февраля 2015 года. Тогда в Северной столице несколько человек придумали, как точно убедить сотрудников банков в своей платежеспособности и получить кредиты, которые, естественно, возвращать никто не собирался.

Действовали каждый в меру своих способностей. Так, Бурдаков отвечал за изготовление подложных документов: получал данные людей, на которых предполагалось оформить кредит, потом получал данные компаний, куда фиктивно устраивал будущих клиентов банков. Суммы были не такими уж большими: купить машину можно, квартиру — нет.

Известно, что при участии Бурдакова в одном из банков по подложным документам на имя соучастников заключен договор, который оставил кредитную организацию без 750 тысяч рублей. Эти же данные использовали в заявке на миллионный кредит на покупку автомобиля.

Аналогичную сумму пытались получить по подложным документам для покупки уже другого автомобиля. Как сообщили в прокуратуре, довести преступления до конца Бурдакову не позволили не зависящие от него обстоятельства.

Зато ничто не помешало оставить филиал одного из банков без 500 тысяч рублей, которые были похищены с участием Бурдакова при заключении договора потребительского кредитования.

Бурдаков не стал ничего отрицать и со всем эпизодами, которые ему вменяли, согласился, что позволило ему заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.