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01.03.2017 18:18

Петростат: В Петербург начинают возвращаться мигранты из СНГ, уехавшие во время кризиса

 

Мигранты из стран СНГ, покидавшие Северную столицу на фоне кризиса и девальвации рубля, начали возвращаться в город, следует из материалов Петростата, опубликованных 1 марта.

Из стран ближайшего зарубежья в 2016 году прибыло 18 756 человек, тогда как уехало 17 041. Таким образом общее число находящихся в городе мигрантов (в статистике учитываются те, кто зарегистрировал свое пребывание в ФМС на срок 9 месяцев и более) выросло на 1751 человека. Для сравнения: в 2015 году покинуло Петербург 51 505 граждан стран СНГ, тогда как приехало вдвое меньше, в итоге число мигрантов сократилось на 25 177 человек.

В 2016 году положительное сальдо миграции было зафиксировано по таким странам, как Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Армения. Тогда как число приезжих из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана продолжило сокращаться.

А вот количество мигрантов из стран дальнего зарубежья уменьшилось на 764 человека (приехало 3635, уехало 4399), что даже больше, чем в 2015 году (739 человек).

Число приезжих из других регионов РФ выросло в 2016 году на 43 758 человек, тогда как в 2015-м — на 51 179.


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В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
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