Замминистра обороны РФ обсудил с послом Франции возобновление военного сотрудничества стран

1 марта в Москве по просьбе французской стороны заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин принял посла Франции в России Жан-Мориса Рипера.

"Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах возобновления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. Обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, а также отношения Россия-НАТО. Встреча прошла в конструктивном ключе", – сообщила пресс-служба Минобороны России.

Представители МО РФ добавили, что сторонами "достигнута договоренность о продолжении контактов".

Напомним, накануне в Москве состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлева с заместителем начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании генералом Гордоном Мессенджером. Они также обсуждали перспективы военного взаимодействия между странами.