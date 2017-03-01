Главный судья матча в Архангельске: Такого не было ни в одном виде спорта
Главные тренеры участников скандального матча по хоккею с мячом «Водник» – «Байкал-Энергия», а также начальник «Водника» – дисквалифицированы на 2,5 года, нападающий Олег Пивоваров, забивший 11 шайб в свои ворота, – на полгода. Дело дошло уже до Путина: игроки и болельщики «Водника» записали обращение к президенту с просьбой разобраться. Между тем, как выяснила «Фонтанка», главным судьей того матча был петербуржец — Григорий Минаев. Мы связались с ним и вот, что из этого получилось.
- Я же ничего не путаю, это ведь вы были главным судьей в том самом матче в Архангельске
– Ну и? И что вы хотите?
- Хотел узнать, как все происходящее в том матче выглядело со стороны судей?
– Ну ребята, это без комментариев, могу только это сказать.
- Я не прошу вас оценивать происходившее там. Расскажите то, что вы видели.
– Вы прекрасно видели, как это все происходило. Что я могу тут добавить?
- Нет, не видел.
– Посмотрите запись игры и тогда, скорее всего, все увидите. Я не буду ничего комментировать. Ничего комментировать не буду, ребята.
- Вообще вам было понятно, что что-то не то происходит?
– Ну... может быть, и было понятно, а может быть, и не было понятно. То есть я не могу это оценивать. Это не мое дело.
- Я понял вас. Вы как давно судите матчи по хоккею с мячом?
- 20 лет.
- А сами занимались этим видом спорта?
– Конечно.
- В Петербурге начинали?
– Да, в Петербурге. Была такая команда «Красная заря», если вы знаете.
- Да, слышал про такую. Весь этот резонанс, который сейчас поднялся вокруг матча в Архангельске, такое впервые происходит, или уже были подобные скандалы?
– Такого не было еще ни в одном виде спорта, конечно.
- И в хоккее с мячом?
– Вообще не было ни в одном, и в хоккее с мячом тем более.
- В той игре до 68-й минуты не было забито ни одного гола. Это вообще насколько нормально для хоккея с мячом? Это же, кажется, довольно результативная игра?
– Нуууу, игра на игру не приходится. Каждая команда выбирает свою тактику. Что тут можно говорить.
- То есть в этом смысле тут ничего необычного не было?
– Нет, конечно.
- Как часто автоголы встречаются в хоккее с мячом?
– Надо статистику посмотреть, я не могу так сказать.
- В вашей практике такое происходило?
– Были конечно моменты, были.
- Когда в последний раз на ваших глазах игрок забивал в свои ворота?
– Не припомню, честно говоря. Надо статистику смотреть.
- Ну понятно же, что случайно забить 11 автоголов, как это сделал нападающий «Водника» Пивоваров, невозможно?
– Это естественно. Вы посмотрите сами и все поймете.
- Видел на YouTube запись только концовки матча. Проблема в том, что мячик я, как ни старался, разглядеть не смог.
– А, ну понятно.
- Поэтому и спрашиваю.
– Нет, не часто автоголы забиваются.
- Представители команд говорят, что это была акция протеста против того, что места в чемпионате расписываются еще до начала сезона. О таких вещах можно всерьез говорить?
– Я не могу сказать ничего по этому поводу. Мне об этих вещах ничего неизвестно.
- И все-таки, был ли момент, когда вы поняли, что происходит что-то не то?
– Да это не мое дело, понимаете? Это не-мо-е дело. Я должен обслуживать игру. А то или не то происходит — не мое дело.
- Вы по-прежнему живете в Петербурге?
– Да.
- Постоянно?
– Живу постоянно. Как назначение на матч — уезжаю.
- А сколько матчей за сезон вы обслуживаете?
– В среднем — 30.
- Кроме судейской деятельности чем-то занимаетесь?
– Конечно.
- Чем, если не секрет?
– Ребята, давайте оставим это. Это сугубо личное.
- Но это касается спорта?
– Это сугубо личное. Я не будут отвечать на этот вопрос.
- В Петербурге раньше действительно была очень хорошая команда по хоккею с мячом. Николай Валуев пытался как-то начать снова двигать этот вид спорта в нашем городе. На ваш взгляд, возможно ли в ближайшее время появление хоккея с мячом в Петербурге?
– Это вопрос к Николаю Валуеву.
- Но вам не жалко, что город потерял команду?
– Мне — жалко.
Добавим, что в текущем сезоне Григорий Минаев отработал в качестве главного судьи в общей сложности 37 матчей: 1 — в Суперкубке России, 4 — в Кубке России, 6 — на чемпионате мира, 26 — в чемпионате России. Самая поздняя шайба, если не считать матча «Водник» – «Байкал-Энергия», в этих играх была забита на 38-й минуте («Сибсельмаш» – «Уральский Трубник», 12 ноября 2016). Единственный автогол (опять же, не считая встречи в Архангельске) произошел в матче «Енисей» – «СКА-Нефтяник», 25 декабря 2016.
Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»