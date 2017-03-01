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01.03.2017 19:09
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Главный судья матча в Архангельске: Такого не было ни в одном виде спорта

«Фонтанка» нашла главного судью скандального матча по хоккею с мячом в Архангельске. Он так и не смог сказать, увидел что-то странное в игре, где забили в свои ворота 20 мячей, или нет.
Главный судья матча в Архангельске: Такого не было ни в одном виде спорта
Григорий Минаев/Федерация хоккея с мячом России

Главные тренеры участников скандального матча по хоккею с мячом «Водник» – «Байкал-Энергия», а также начальник «Водника» – дисквалифицированы на 2,5 года, нападающий Олег Пивоваров, забивший 11 шайб в свои ворота, – на полгода. Дело дошло уже до Путина: игроки и болельщики «Водника» записали обращение к президенту с просьбой разобраться. Между тем, как выяснила «Фонтанка», главным судьей того матча был петербуржец — Григорий Минаев. Мы связались с ним и вот, что из этого получилось.

- Я же ничего не путаю, это ведь вы были главным судьей в том самом матче в Архангельске

– Ну и? И что вы хотите?

- Хотел узнать, как все происходящее в том матче выглядело со стороны судей?

– Ну ребята, это без комментариев, могу только это сказать.

- Я не прошу вас оценивать происходившее там. Расскажите то, что вы видели.

– Вы прекрасно видели, как это все происходило. Что я могу тут добавить?

- Нет, не видел.

– Посмотрите запись игры и тогда, скорее всего, все увидите. Я не буду ничего комментировать. Ничего комментировать не буду, ребята.

- Вообще вам было понятно, что что-то не то происходит?

– Ну... может быть, и было понятно, а может быть, и не было понятно. То есть я не могу это оценивать. Это не мое дело.

- Я понял вас. Вы как давно судите матчи по хоккею с мячом?

- 20 лет.

- А сами занимались этим видом спорта?

– Конечно.

- В Петербурге начинали?

– Да, в Петербурге. Была такая команда «Красная заря», если вы знаете.

- Да, слышал про такую. Весь этот резонанс, который сейчас поднялся вокруг матча в Архангельске, такое впервые происходит, или уже были подобные скандалы?

– Такого не было еще ни в одном виде спорта, конечно.

- И в хоккее с мячом?

– Вообще не было ни в одном, и в хоккее с мячом тем более.

- В той игре до 68-й минуты не было забито ни одного гола. Это вообще насколько нормально для хоккея с мячом? Это же, кажется, довольно результативная игра?

– Нуууу, игра на игру не приходится. Каждая команда выбирает свою тактику. Что тут можно говорить.

- То есть в этом смысле тут ничего необычного не было?

– Нет, конечно.

- Как часто автоголы встречаются в хоккее с мячом?

– Надо статистику посмотреть, я не могу так сказать.

- В вашей практике такое происходило?

– Были конечно моменты, были.

- Когда в последний раз на ваших глазах игрок забивал в свои ворота?

– Не припомню, честно говоря. Надо статистику смотреть.

- Ну понятно же, что случайно забить 11 автоголов, как это сделал нападающий «Водника» Пивоваров, невозможно?

– Это естественно. Вы посмотрите сами и все поймете.

- Видел на YouTube запись только концовки матча. Проблема в том, что мячик я, как ни старался, разглядеть не смог.

– А, ну понятно.

- Поэтому и спрашиваю.

– Нет, не часто автоголы забиваются.

- Представители команд говорят, что это была акция протеста против того, что места в чемпионате расписываются еще до начала сезона. О таких вещах можно всерьез говорить?

– Я не могу сказать ничего по этому поводу. Мне об этих вещах ничего неизвестно.

- И все-таки, был ли момент, когда вы поняли, что происходит что-то не то?

– Да это не мое дело, понимаете? Это не-мо-е дело. Я должен обслуживать игру. А то или не то происходит — не мое дело.

- Вы по-прежнему живете в Петербурге?

– Да.

- Постоянно?

– Живу постоянно. Как назначение на матч — уезжаю.

- А сколько матчей за сезон вы обслуживаете?

– В среднем — 30.

- Кроме судейской деятельности чем-то занимаетесь?

– Конечно.

- Чем, если не секрет?

– Ребята, давайте оставим это. Это сугубо личное.

- Но это касается спорта?

– Это сугубо личное. Я не будут отвечать на этот вопрос.

- В Петербурге раньше действительно была очень хорошая команда по хоккею с мячом. Николай Валуев пытался как-то начать снова двигать этот вид спорта в нашем городе. На ваш взгляд, возможно ли в ближайшее время появление хоккея с мячом в Петербурге?

– Это вопрос к Николаю Валуеву.

- Но вам не жалко, что город потерял команду?

– Мне — жалко.

Добавим, что в текущем сезоне Григорий Минаев отработал в качестве главного судьи в общей сложности 37 матчей: 1 — в Суперкубке России, 4 — в Кубке России, 6 — на чемпионате мира, 26 — в чемпионате России. Самая поздняя шайба, если не считать матча «Водник» – «Байкал-Энергия», в этих играх была забита на 38-й минуте («Сибсельмаш» – «Уральский Трубник», 12 ноября 2016). Единственный автогол (опять же, не считая встречи в Архангельске) произошел в матче «Енисей» – «СКА-Нефтяник», 25 декабря 2016.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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