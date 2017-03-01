Сирийская армия отбила у боевиков крепость в Пальмире

Правительственные войска Сирии в боях против боевиков запрещенной в России группировки ИГ захватили крепость в Пальмире.

Как сообщает RNS со ссылкой на Reuters, армия Сирии также захватила дворцовый комплекс на юго-западе города.

Издания напоминают о том, что 11 декабря 2016 года боевики ИГ захватили замок в сирийской Пальмире, расположенный на господствующей над городом высоте. Пальмира находилась под контролем правительственных войск Сирии с марта 2016 года.