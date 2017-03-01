Setl City построит паркинг в Кудрово

Setl City в этом году планирует приступить к строительству пятиэтажного паркинга общей площадью порядка 20 тыс.кв.м.

Здание автостоянки расположится на проспекте Строителей, вблизи 15-й очереди квартала «Лондон», возводимого Setl City в рамках микрорайона «Семь столиц». В данный момент ведётся проектирование.

Напомним, что строительство нового микрорайона «Семь столиц», начатого в 2010-м году, близится к завершению. В следующем году будет закончено строительство жилой части проекта. Уже сегодня сдано 32 жилых дома, 3 детских сада, 1 школа и отдельно стоящий торговый комплекс, проведена большая работа по благоустройству территории: организована прогулочная зона вдоль ручья, построено 2 пешеходных бульвара и пешеходная площадь Европы с фонтаном, установлена масса детских и спортивных площадок.

Справка о компании Setl City

