В Великий пост сотрудников Пулково посадили на голодную диету

На территории аэропорта “Пулково” закрыли столовую для сотрудников. Лучше диспетчеры останутся голодными, чем будут мучимы диареей, сочли инспекторы.

Как стало известно “Фонтанке” 1 марта, накануне, 28 февраля, в пункт общественного питания Северо-Западного филиала Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) пришли транспортная полиция и Роспотребнадзор. Их интересовала деятельность ООО “Эрис”, обеспечивающего персонал Пулково первым, вторым и компотом.

При проверке продуктовой раскладки и норм хранения инспекторы нашли столько нарушений санправил, угрожающих жизни и здоровью сотрудников аэропорта, что хватило для мгновенной приостановки деятельности “Эриса”.

Административное производство возбуждено по статье 6.6 КоАП, предусматривающей штраф до 50 тысяч и закрытие на три месяца.