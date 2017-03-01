Клебанов, Манский, Долин и другие эксперты о будущем онлайн-кино
Что теперь ждет интернет-отрасль, связанную с демонстрацией кино на просторах рунета, и можно ли нормой о получении онлайн-кинотеатрами прокатных удостоверений победить пиратство, узнали у продюсера Сэма Клебанова, кинорежиссера-документалиста Виталия Манского и кинокритика Антона Долина:
Также на связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] вышли гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, кинопродюсер Владислав Пастернак и член экспертного совета Фонда кино, генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин:
Аудиоподкаст эфира:
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