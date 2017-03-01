Клебанов, Манский, Долин и другие эксперты о будущем онлайн-кино

01.03.2017 17:32

Хочешь показывать фильмы в Интернете - получи прокатное удостоверение! Согласно постановлению правительства и разъяснениям Минкульта, теперь эти удостоверения потребуются не только обычным кинозалам, но и, так называемым, онлайн-кинотеатрам. Зачем это нужно и к чему приведет, узнали в эфире [Фонтанки.Офис].

Что теперь ждет интернет-отрасль, связанную с демонстрацией кино на просторах рунета, и можно ли нормой о получении онлайн-кинотеатрами прокатных удостоверений победить пиратство, узнали у продюсера Сэма Клебанова, кинорежиссера-документалиста Виталия Манского и кинокритика Антона Долина:

Также на связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] вышли гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, кинопродюсер Владислав Пастернак и член экспертного совета Фонда кино, генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин:

Аудиоподкаст эфира:

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