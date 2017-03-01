В чем признался Путин

1 Так что же Путин сказал на самом деле

Цитата, из которой журналисты сделали такой вывод, дословно звучит так:

«Надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга, российская, не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась». (По публикации «Р-Спорт».)

Также президент заявил, что Россия прямо сейчас создает новую систему борьбы с допингом. Она будет передана, в соответствии с мировой практикой, из министерства спорта в независимую организацию (а именно в Московский государственный университет).

«Мы разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», – подчеркнул глава государства.

На этом признания закончились.

«Еще раз хочу подчеркнуть — мы всегда об этом говорили: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», – подчеркнул Путин и перешел в открытое нападение.

«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины, – мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что, когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», – подытожил Путин тему.