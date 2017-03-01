В чем признался Путин
«Путин признал вину государства в провале антидопинговой системы России» - с такими заголовками вышли сегодня, 1 марта, ведущие российские СМИ. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем это поможет российскому спорту.
1 Так что же Путин сказал на самом деле
Цитата, из которой журналисты сделали такой вывод, дословно звучит так:
«Надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга, российская, не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась». (По публикации «Р-Спорт».)
Также президент заявил, что Россия прямо сейчас создает новую систему борьбы с допингом. Она будет передана, в соответствии с мировой практикой, из министерства спорта в независимую организацию (а именно в Московский государственный университет).
«Мы разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», – подчеркнул глава государства.
На этом признания закончились.
«Еще раз хочу подчеркнуть — мы всегда об этом говорили: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», – подчеркнул Путин и перешел в открытое нападение.
«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины, – мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что, когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», – подытожил Путин тему.
2 Президент признал вину государства в проблеме допинга впервые?
Нет. Тут надо отдать должное президенту — в этом вопросе он действует последовательно. Начиная с первых громких скандалов вокруг массового употребления российскими спортсменами допинга, он, в общем-то, и не отрицал вины руководства российского спорта. Правда, до озвучивания конкретных имен дело дошло лишь однажды.
Например, в марте 2016-го, когда разразился мельдониевый скандал, на совещании с членами правительства Путин жестко отчитал подчиненных:
«Очевидно, что наши спортивные руководители проявили непонимание актуальности этих вопросов, своевременно не пополнили соответствующие списки, которые были представлены соответствующими международными структурами. Не проинформировали спортсменов, тренеров и других специалистов о решении WADA о запрещении отдельных препаратов», – цитировал «Интерфакс».
18 июля 2016-го, то есть в тот же день, когда была опубликована первая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, Путин отстранил должностных лиц, упомянутых в докладе, от занимаемых должностей «до полного завершения расследования». Самым высокопоставленным из попавших тогда под санкции оказался замминистра спорта Юрий Нагорных. Официально он до сих пор отстранен, однако продолжает регулярно появляться на различных официальных мероприятиях. Например, Нагорных был замечен в Петербурге 8 декабря 2016 года на открытии многофункционального комплекса «Хоккейный город» (Российский проспект, 6) в компании главы городского спорткомитета Павла Белова. Никаких дополнительных санкций к отстраненным чиновникам (по крайней мере публично) не было применено до сих пор.
В октябре 2016-го, за два месяца до публикации второй части доклада Макларена, Путин заявил:
«Мы видим значительную политизацию этой сферы, подчас, я об этом уже говорил, и предвзятое отношение к нашим спортсменам. Но нужно признать, что мы и сами дали для этого повод, сами совершили целый ряд ошибок и просчетов в этой важнейшей и очень чувствительной области».
Единственное, с чем он никогда не соглашался, это с коллективной ответственностью, которую WADA постоянно пыталось (и пытается до сих пор, выступая против участия России на Олимпиаде-2018) применить к российской команде.
«Ответственность всегда должна быть персонифицирована. Если кто-то из членов вашей семьи совершил правонарушение – что, это справедливо привлекать к ответственности всех членов семьи, включая вас лично? Это не вписывается ни в какие рамки цивилизованного поведения», – заявлял Путин в июне 2016 года на встрече с руководителями международных информагентств.
3 Значит, сегодняшнее заявление Путина не сенсация?
Специалисты, тем не менее, считают, что сегодняшняя речь президента в Красноярске отличается от всего ранее им сказанного. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, пожизненно отстраненный комитетом по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за допинговые скандалы в сборной России, опубликовал ссылку на своей странице в «Фейсбуке» на сегодняшнее заявление Путина и оставил такой загадочный комментарий: «Был уверен, что со времён Уильяма нашего Шекспира новых сюжетов не придумать. Ошибался».
«Фонтанка» дозвонилась до Балахничева и попросила объяснить, что он имел в виду.
«WADA закрутила такой сценарий, который трудно дается переформатированию и напоминает шекспировские пьесы. Но в данной ситуации, в конечном итоге, как и в пьесах Шекспира, глава государства делает шаг, который объясняет все. Я только удивляюсь, почему этого нельзя было сделать раньше на уровне олимпийского комитета или на уровне министерства спорта, вместо того, чтобы сейчас в Красноярске по случаю совершенно другой истории заставлять об этом говорить президента. Тем не менее сказанное им сегодня изменит в лучшую сторону отношение к нам со стороны WADA и Международного олимпийского комитета. Причем, по моим сведениям, Смирнов (глава Независимой общественной антидопинговой комиссии. – Прим. ред.) предлагал такого рода действие еще в августе, а именно — признание в допинговых нарушениях. Наверное, сегодняшнее заявление президента должно стать основой для дорожной карты по выходу из той ситуации, в которую попал весь российский спорт», – подчеркнул Балахничев.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»
Справка:
Допинговый скандал вокруг российских спортсменов разгорелся в 2016 году, когда независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена опубликовала две части доклада о проблемах допинга в российском спорте. Первая часть вышла за две недели до старта Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Отправной точкой расследования стало интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором он рассказал о «тайной допинговой лаборатории», действующей на протяжении всей Олимпиады в Сочи. Несмотря на призывы ВАДА отстранить всех, российские спортсмены в Рио-де-Жанейро попали, но в усеченном составе, а вот параолимпийцы к Паралимпиаде-2016 допущены не были.
Если первую часть доклада критики называли голословной, то во второй части Макларен представил уже более серьезные доказательства фальсификации допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Это привело к перепроверке проб спортсменов с Олимпийских игр 2012 и 2014 годов.