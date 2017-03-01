Петербуржцы полетят в Доминикану на другом самолете

Рейс в Доминикану 1 марта вылетит из аэропорта Петербурга спустя 12 часов после заявленного времени. Чтобы отправить пассажиров в Пунта-Кану, неисправный самолет заменили.

О том, что рейс авиакомпании Azur Air снова отложили, «Фонтанке» сообщили читатели. «Посадку на 16.30 так и не объявили, хотя вылет прогнозировали на это время. Все прошли заново регистрацию, отстояли огромные очереди. На табло светится, что рейс задержан. И никакой больше информации», – пожаловался один из застрявших в Пулково.

В колл-центре авиакомпании Azur Air «Фонтанке» пояснили, что вылет отложили, потому что ждали из Москвы другой самолет, который и полетит в Доминикану.

«Посадка уже идет», – заявили в колл-центре.

Напомним, рейс из Петербурга должен был вылететь в Пунта-Кану в половине пятого утра 1 марта. Однако при осмотре воздушного судна обнаружили неисправность, из-за которой вылет перенесли на неопределенное время.