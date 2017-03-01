В Колпино пропадал свет

Специалисты «Ленэнерго» днем 1 марта восстанавливали электроснабжение в домах жителей Колпинского района Петербурга. Точная причина двухчасового отсутствия света выясняется.

Как сообщили «Фонтанке» в ПАО «Ленэнерго», в Колпино 1 марта отключилась кабельная линия 6 кВ, которая оставила без света 750 местных жителей. Согласно информации с сайта Минэнерго, авария произошла в 14:30. Ремонтная бригада «Ленэнерго» работала на месте немногим больше двух часов — с 16:45 электроэнергия поступает в дома в полном объеме.

«На месте продолжают работу специалисты компании, которые осматривают оборудование и выясняют точную причину отключения», – добавили в пресс-службе.