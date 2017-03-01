«Укртелеком» отключил связь в ДНР

«Укртелеком» прекратил оказывать услуги связи на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), так как его офис в Донецке захвачен вооруженными людьми.

Об этом в среду, 1 марта, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу компании.

«Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без услуг связи и Интернета остались почти 200 тысяч человек.

В ночь на 1 марта стало известно, что власти ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на их территории.