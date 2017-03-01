Следственный комитет рассмотрит законность согласования застройки у Пулковской обсерватории

Материалы по вопросу законности согласований застройки рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге переданы полицией в Следственный отдел по Московскому району. Ранее депутаты Законодательного собрания заявили в полицию о нарушениях, допущенных директором обсерватории.

Как сообщил "Фонтанке" депутат Максим Резник 1 марта, заявление о нарушениях было передано следователям 20 февраля. До этого его рассмотрело управление экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Комиссия по образованию ЗакСа, которую возглавляет Максим Резник, обратилась к прокурору Сергею Литвиненко 23 декабря. По ее мнению, у директора обсерватории Назара Ихсанова не было полномочий для согласования первой очереди проекта «Планетоград» на участке к югу от учреждения. Он подписал согласование без обсуждения на комиссии по астроклимату и ученом совете. После этого часть сотрудников обсерватории проголосовала за вотум недоверия директору. Сам Назар Ихсанов объяснял согласование застройки отсутствием оснований для отказа.