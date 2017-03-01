В Петербурге экс-следователя будут судить за превращение грабежа в самоуправство

Экс-полицейский предстанет перед судом в Петербурге. Евгений Краснов, по версии следствия, предложил фигуранту уголовного дела за сто тысяч рублей поменять статью «грабеж» на «самоуправство». За оказанную услугу Краснов получил не только деньги, но и уголовное дело. А вот должность потерял.

Как сообщает 1 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, Краснов якобы решил заработать на переквалификации уголовного дела. Будучи следователем следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району он, как считают его уже бывшие коллеги, пригласил в кабинет обвиняемого в грабеже и, чтобы сделать из него обвиняемого в самоуправстве (более «легкая» статья Уголовного кодекса), потребовал сто тысяч рублей. По данным надзорного ведомства, деньги на своем банковском счете он увидел 25 ноября 2016 года — оговоренную сумму обвиняемый перечислил в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Но потратить средства страж порядка вряд ли успел, так как сам стал фигурантом уголовного дела.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) 16 февраля и направила дело в Невский районный суд. Если бывшего следователя признают виновным, то за полученные сто тысяч он может оказаться за решеткой и заплатить штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.