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01.03.2017 16:54

Апелляционный суд снял финансовые претензии «Роснефти» с РБК

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы 1 марта отменил декабрьское решение Арбитражного суда Москвы, постановившее взыскать с РБК 390 тысяч рублей по иску «Роснефти» из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP». В то же время суд признал факты порочащими деловую репутацию нефтекомпании и обязал удалить материал с сайта.

«Изложенные в статье "Сечин попросил правительство защитить Роснефть от BP" суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ПАО НК "Роснефть"», – постановил судья Евгений Расторгуев. «В остальной части удовлетворения иска отказать», – добавил судья.

В рамках заседания представители РБК неоднократно заявляли, что после публикации РБК нигде не было заявлено ни о каком негативном влиянии на деятельность «Роснефти» и о ее взаимоотношениях с партнерами и контрагентами.

По словам представителя «Роснефти», при взыскании 390 тысяч рублей вместо 3 млрд рублей арбитражный суд нарушил принципы соразмерности, так как должен был учитывать характер деятельности ответчика: РБК является одним из крупнейших телевизионных холдингов в России с охватом в крупных городах. «При этом ядром его аудитории является бизнес-сообщество, лица, которые могут являться потенциальными инвесторами "Роснефти"», — сообщил в суде представитель «Роснефти». Исходя из этого, размер возмещения «несопоставим», сообщил представитель «Роснефти». Он напомнил, что и вывод представителей РБК, на который в декабре опиралась защита медиахолдинга, что, исходя из доходов ответчиков, выплата компенсации «Роснефти» будет продолжаться тысячи лет, необоснован, поскольку, по мнению «Роснефти», принятие этого вывода обоснует дальнейшие подобные нарушения от лиц, которые будут не в состоянии нести ответственность.

В апреле 2016 года «Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP», в сентябре юристы нефтекомпании заявили о репутационном ущербе для «Роснефти» на 3,124 млрд руб. В середине декабря Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснефти» к РБК, обязав медиахолдинг и его журналистов выплатить 390 тыс. рублей и удалить материал о главе нефтяной компании Игоре Сечине. С решением суда не согласились ни истец, ни ответчик: РБК добивался полного снятия обвинений в репутационном ущербе «Роснефти», а нефтекомпания сочла недостаточной назначенную судом компенсацию.

Источник: RNS


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